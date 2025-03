Oasport.it - Matteo Arnaldi, che occasione! Sconfitti gli inseguitori nel ranking ATP: dove può arrivare ad Indian Wells

apre con un successo nel primo turno il proprio cammino nell’ATP Masters 1000 di, in California: l’azzurro con questo successo conferma i 1390 punti in classifica, come nell’aggiornamento di lunedì 3 marzo, ma scala una posizione, salendo dal 35° al 34° posto.L’azzurro può sfruttare l’eliminazione dei suoi più immediatiin classifica e con il passaggio al 3° turno andrebbe a quota 1410, al 33° posto, mentre con l’approdo agli ottavi lo porterebbe a 1460 punti, al 32° posto virtuale.L’azzurro salirebbe a quota 1560 e si porterebbe in 30ma piazza con il passaggio ai quarti, mentre andando ancora avanti guadagnerebbe ulteriore terreno: il passaggio in semifinale varrebbe quota 1760, con approdo al 25° posto.Ogni ulteriore passo in avanti nel torneo equivarrebbe ad un nuovo guadagno in classifica: l’accesso in finale porterebbea quota 2010, salendo al 23° posto virtuale, infine un successo nel torneo consentirebbe all’azzurro di portarsi a 2360, che al momento varrebbe il 19° posto.