Mattarella: "Una pace giusta e duratura per l'Ucraina è fondamentale"

Il Presidente della Repubblica sottolinea l’importanza di una soluzione dibasata sul rispetto del diritto internazionale e sulla sovranità degli Stati.Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha rilasciato un’intervista all’emittente giapponese NHK, in cui ha ribadito l’importanza di una soluzione diperche rispetti il diritto internazionale e non mortifichi nessuna delle parti coinvolte. “La violazione delle regole del diritto internazionale è inammissibile“, ha affermato, sottolineando come unabasata sulla prepotenza non potrebbe essere.Secondo il Presidente, un accordo che favorisse uno Stato più forte rispetto a uno più debole porterebbe inevitabilmente alla barbarie nei rapporti internazionali, creando un precedente per future aggressioni.