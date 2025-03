Mattarella "Ucraina, pericoloso non raggiungere una pace giusta"

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Potrebbe arrivare un’era pericolosa se l’invasione russa dell’avesse successo e unae duratura non si materializzasse”. È la “forte preoccupazione” espressa dal presidente della Repubblica, Sergio, in un’intervista all’emittente giapponese NHK.ha osservato che “la tragedia della seconda guerra mondiale si è verificata quando la Germania nazista ha usato la forza per imporre la sua volontà a paesi come la Polonia”, e ha avvertito che “questo precedente inaccettabile potrebbe ripetersi”.Per il capo dello Stato “se una potente nazione armata impone con successo la propria volontà a un’altra, seguiranno altre aggressioni. I negoziati dinon sono ancora iniziati – ha detto ancorarispondendo a una domanda sulle richieste dell’di inviare peacekeeper nel Paese dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco – , è ancora prematuro discutere di soluzioni”.