Agi.it - Mattarella: "Non è ancora tempo di inviare i nostri soldati in Ucraina"

AGI - "Non siamoa questo punto, non sono neanche cominciati i negoziati di pace e parlare di quello che avverrà come soluzioni è totalmente fuori dal momento". Così il presidente della Repubblica Sergioha risposto alla domanda se l'Italia ha intenzione diun contingente per il mantenimento della pace indopo che sarà concluso un cessate il fuoco. Il capo dello Stato ha rilasciato in esclusiva un'intervista alla tv pubblica giapponese Nhk trasmessa nel programma mattutino di punta della rete dedicato alle news internazionali., cercare la pace senza mortificazioni Le iniziative di pace sono "altamente opportune" e vanno cercate convintamente "per evitare che si riaffermi il principio inaccettabile dalla Comunità internazionale delle sfere di influenza", ha affermatoalla tv pubblica giapponese Nhk dopo aver ribadito che quella della Russia all'è stata "un'aggressione in violazione delle regole del diritto internazionale della Carta dell'Onu e di ogni regola di convivenza tra i Paesi della comunità internazionale" nonché "in violazione di un trattato stilato neppure 30 anni fa tra Russia ea fronte della consegna alla parte dell'alla Russia di circa 5000 testate nucleari che erano state sovietiche che si trovavano in".