Linkiesta.it - Mattarella dice che per l’Ucraina servirà una pace giusta, non basata sulla prepotenza della Russia

Il presidenteRepubblica Sergio, durante il suo viaggio in Giappone, ha rilasciato un’intervista alla tv pubblica NHK, tornando a parlare di Vladimir Putin dopo le minacce arrivate da Mosca al suo intervento all’università di Marsiglia del 5 febbraio scorso.ha tracciato la via del riarmo nell’Unione Europea e parlato del ruolo dell’Italia, spiegando che l’aggressionealha violato le regole del diritto internazionale e che lasi farà solo con garanzie di sicurezza per Kyjiv. Mentre sui soldati italiani in missione, secondo il Capo dello Stato, è ancora presto per parlarne.Con l’invasione deldi tre anni fa, ha spiegato, Mosca ha violato «la carta Onu» e «ogni regola di convivenza tra i Paesi». Il Capo dello Stato ha ricordato anche il trattato che laaveva siglato cona fronteconsegna, da parte di Kyjiv, di circa cinquemila testate nucleari che erano state sovietiche.