Anteprima24.it - Matrattementi e percosse alle ex: due divieti di avvicinamento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl Personale della Squadra Mobile, nel corso di questa settimana, ha dato esecuzione alla Misura cautelare del Divieto dipersone offese, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, nei confronti di un uomo di 38 anni di Monteforte Irpino.Il predetto con più condotte reiterate nel tempo, nonostante l’avvenuta separazione, maltrattava la ex moglie, mantenendo costantemente, nelle relazioni personali e familiari, un atteggiamento minaccioso, molesto ed aggressivo. La tempestava, altresì, di telefonate con le quali chiedeva insistentemente un incontro e, in ultimo, le provocava lesioni personali guaribili in giorni 15, per averle sferrato un calcio sugli arti inferiori.