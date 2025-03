Laspunta.it - Mastrangeli nomina assessore Mario Grieco. Sostituisce Valentina Sementilli

Il Sindaco della Città di Frosinone Riccardocomunica di aver effettuato la sostituzione di un membro della Giunta aderente alla lista civica Ottaviani sulla scorta dei nuovi assetti di maggioranza. “Sento di esprimere un ringraziamento per l’operato svolto all’interno dell’Amministrazione da parte della Dottoressaalla quale auguro ogni migliore soddisfazione personale.” “Ho provveduto ad indicare come nuovocon le medesime competenze e deleghe l’Avv.su indicazione della lista di riferimento come concordato negli accordi di inizio consiliatura con tutti i gruppi consiliari come disciplinato anche di recente dallo stesso Presidente Francesco Rocca nei nuovi assetti di Giunta Regionale. All’Avv.formulo i migliori auguri di buon lavoro per la nostra Città.