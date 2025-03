Laspunta.it - Mastrangeli illustra, di nuovo, i progetti sullo Scalo. Pizzutelli “Se disattende la mozione deve dimettersi”

Leggi su Laspunta.it

Neanche ventiquattro ore sono passate dal voto unanime del consiglio comunale sullache impegna il sindaco e la giunta a “individuare le azioni e i percorsi amministrativi da intraprendere per modificare l’attuale progetto relativo alla chiusura al traffico dell’area di piazzale Kambo”. – come ha sottolineato oggi anche la Segreteria generale del Comune – che il Sindacoha convocato una conferenza stampa, questa mattina, per riepilogare iche si stanno facendo allo, per l’ennesima volta, sottolineando però “Sono possibili revisioni o contributi del progetto di partenza che, tuttavia, non devono incidere sulle economie del Comune, ossia: il Comune di Frosinone nontrovarsi nella situazione di dover restituire i finanziamenti ricevuti e destinati a migliorare la qualità della vita dei cittadini “.