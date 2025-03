Cultweb.it - Masticare un legnetto con regolarità fa bene al cervello: lo svela una ricerca coreana

Unacondotta presso l’Università Kyungpook in Corea del Sud ha scoperto che l’atto dipuò migliorare la funzione cognitiva grazie a un incremento del flusso sanguigno cerebrale. Tuttavia, lo studio ha rivelato un aspetto sorprendente. Non tutti i materiali daoffrono lo stessoficio. I risultati mostrano chelegno può essere più efficace della comune gomma nel favorire il rilascio di un importante antiossidante cerebrale, il glutathione (GSH), con effetti positivi sulla memoria.Laha coinvolto 52 studenti universitari, suddivisi in due gruppi. Uno ha masticato gomma di paraffina, l’altro ha masticato bastoncini di legno simili agli abbassa lingua usati in ambito medico. I partecipanti hanno masticato il materiale assegnato per cinque minuti, mentre itori hanno monitorato le variazioni nei livelli di glutathione nelattraverso la risonanza magnetica spettroscopica.