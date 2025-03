Lanazione.it - Marzo Donna: un mese di eventi a Lastra a Signa

Firenze, 72025 - Non solo una giornata, ma un interodidedicati alle donne a. Entra nel vivo “2025” con un ricco programma d’iniziative per riflettere e sensibilizzare sull’abbattimento degli stereotipi, il coraggio e la determinazione delle donne, la prevenzione e la salute. Al Teatro delle Arti è visibile la mostra “Maschi e femmine” di Francesca Zagni, mentre tanti appuntamenti sono previsti per domani, sabato 8. Si partirà alle 7.30, nella sede del gruppo Fratres in vicolo della Misericordia, con la donazione di sangue. Alle 16.30 in sala consiliare si terrà invece l’incontro su “Un altro genere di bellezza. Body shaming e body positivity: come gli stereotipi proposti dai media e dalla società influenzano la percezione di se stessi” con i saluti iniziali del sindaco Emanuele Caporaso e gli interventi di Francesca Tozzi assessora alle pari opportunità, Michela Monaco consigliera della Città Metropolitana di Firenze, Claudia Nasca e Francesca Taccetti dell’Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends Onlus, Margherita Barzagli giornalista della rivista Edera.