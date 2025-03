Sololaroma.it - Marsiglia-Lens, il pronostico di Ligue 1: intrigano Gol e Over

Dopo la tre giorni nelle coppe europee, tornano protagonisti i campionati nazionali in questo fine settimane. In1 si giocherà il 25° turno, con tre partite previste per sabato 8 marzo: il programma della giornata si chiuderà con il match tra, in scena all‘Orange Velodrome dalle ore 21:05. I padroni di casa partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.53, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 4.30 e 5.50. Come arrivano al matchDopo un’annata deludente, ilha iniziato la stagione con ambizioni rinnovate e il nuovo corso sta dando i suoi frutti. La squadra guidata da Roberto De Zerbi occupa il secondo posto in classifica con 49 punti, a -13 dal PSG capolista – ormai ad un passo da titolo – e a +3 dal Nizza terzo.