Internews24.com - Marko Arnautovi?: Carriera, Stile di Gioco e Successi

Leggi su Internews24.com

di Redazione? è uno degli attaccanti più talentuosi e carismatici del calcio europeo. Con un mix di tecnica, fisicità e istinto per il gol, ha lasciato il segno in diversi campionati, dall’Austria all’Italia, passando per la Bundesliga e la Premier League. In questo articolo, esploreremo la, lodie idel bomber austriaco.Chi è??? è nato il 19 aprile 1989 a Vienna, in Austria. Di origini serbo-austriache, ha iniziato la suacalcistica nelle giovanili del Rapid Vienna, per poi passare al Twente nei Paesi Bassi, dove si è fatto notare per il suo talento e la sua forte personalità.Grazie alle sue prestazioni, ha attirato l’attenzione di José Mourinho, che lo ha portato all’Inter nella stagione 2009-2010.