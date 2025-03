361magazine.com - Mario Giordano si racconta: «Ho sofferto per la mia voce»

Leggi su 361magazine.com

Il giornalista ha ripercorso la sua carriera, conduttore e giornalista si èto a Corriere della Sera. «La verità è che ci hotanto, tantissimo. La miagracchiante, con annesse difficoltà a pronunciare certe consonanti, mi faceva stare male anche da ragazzo. Quando ho iniziato a fare il giornalista, poi, è stato anche peggio: nelle conferenze stampa mi mettevo sempre in ultima fila, cercando di stare il più possibile defilato. In quelle condizioni, tutto avevo messo in conto meno una cosa: fare la tv».Poianche i vari problemi avuti «Il direttore del settimanale diocesano per cui scrivevo, Domenico Agasso, mi dice “, vacci tu”. Poi però riflette, si figura la scena di me che con quella faccia e soprattutto quellafaccio le domande a certi bestioni dell’Unione Sovietica, e mi fa, serio: “Scusa,, ma non potresti almeno metterti una barba finta?”».