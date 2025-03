Mario Giordano e la voce gracchiante | Ci ho sofferto tanto Mi hanno consigliato una barba finta

Leggi su Open.online

«La verità è che ci ho, tantissimo. La mia, con annesse difficoltà a pronunciare certe consonanti, mi faceva stare male anche da ragazzo. Quando ho iniziato a fare il giornalista, poi, è stato anche peggio: nelle conferenze stampa mi mettevo sempre in ultima fila, cercando di stare il più possibile defilato. In quelle condizioni, tutto avevo messo in conto meno una cosa: fare la tv». In un’intervista al Corriere della Sera il giornalista e conduttoreparla della suae dei problemi derivati. Anche in occasione di una conferenza stampa con i russi «in piena perestrojka»: «Il direttore del settimanale diocesano per cui scrivevo, Domenico Agasso, mi dice “, vacci tu”. Poi però riflette, si figura la scena di me che con quella faccia e soprattutto quellafaccio le domande a certi bestioni dell’Unione Sovietica, e mi fa, serio: “Scusa,, ma non potresti almeno metterti una?”».