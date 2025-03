Thesocialpost.it - Mario Draghi è il leader di cui l’Europa ha bisogno (di nuovo)? Il ritorno dell’ex premier

Nelle ultime ore, il nome diè tornato a riecheggiare con forza nei palazzi del potere europeo. L’ex presidente della Banca Centrale Europea eitaliano sembra essere in cima alla lista dei candidati per guidare ReArm, ilpiano di riarmo europeo promosso con determinazione da Emmanuel Macron e formalizzato dalla Commissione UE sotto laship di Ursula von der Leyen. Un’ipotesi che, fino a qualche settimana fa, sembrava lontana, ma che ora sta acquisendo sempre più concretezza.Segnali da Parigi, Berlino e BruxellesIl primo segnale è arrivato dalla Francia. Macron, in un’intervista, ha esplicitamente evocato il nome diproprio alla vigilia dell’annuncio di ReArm. Un richiamo che non è passato inosservato e che ha trovato sponda nella Commissione UE, dove la stessa von der Leyen ha presentato un piano che sembra ricalcare in gran parte il Rapportoredatto per la Commissione lo scorso anno.