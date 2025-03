Thesocialpost.it - Marco Rubio con una croce disegnata in fronte: polemica contro il Segretario di Stato di Trump

IldiUsaè apparso in televisione sull’emittente americana Fox News con unasulla, segno del mercoledì delle Ceneri. Un gesto simbolico che ha attirato l’attenzione del pubblico durante un’intervista in cui il politico ha affrontato il tema della guerra in Ucraina.Leggi anche: Tajani soprannominato “Tagliatella” dall’inviato speciale diin Italia: “Poco informato, la Casa Bianca doveva trovare tempo per lui?”Devout Christianprayed on Ash Wednesday and, with a cross on his forehead, declared:“The U.S. is waging a proxy war against Russia in Ukraine. This must end!”In other words, he blatantly echoed Russian propaganda. pic.twitter.com/P35oC9tqrb— Saint Javelin (@saintjavelin) March 6, 2025ha definito il conflitto “una guerra per procura tra potenze nucleari”, riferendosi al ruolo degli Stati Uniti, che sostengono Kiev, e della Russia.