Marco Gaggi scalda i motori per la sesta stagione nella Superbike

Il weekend del 28-30 marzo è il primo degli otto cerchiati in rosso sul calendario 2025 di, il ventunenne pilota fanese in procinto di disputare la suacategoria Supersport 300 del Mondiale. Per lui sarà la terza annata col team Yamaha BrCorse di Arcore (MB), col quale ha riportato finora rispettivamente un decimo ed un nono postoclassifica assoluta passando invece dalla terza alla seconda posizione del folto pacchetto degli italiani. In vista della nuova avventura iridataha effettuato un intenso periodo di preparazione in Spagna, prima a Valencia e poi a Cartagena. "Siamo stati fortunati col meteo, per cui ho avuto l’opportunità di fare tante uscite sulla R6 che il Team mi ha gentilmente messo a disposizione – racconta il confermatissimo testimonial del Comune di Fano e di Amici Senza Frontiere – Per me allenarmi con una moto di Supersport è importante, per iniziare a creare un po’ di basi per il futuro cominciando a capire come funzionano quelle con più cavalli.