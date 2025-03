Lapresse.it - Marche, trend positivo per l’occupazione femminile

In occasione della Giornata internazionale della donna, l’Osservatorio del mercato del lavoro della Regioneha pubblicato anche quest’anno un focus dedicato alla situazione del lavoronella regione. Il rapporto, disponibile sul sito ufficiale della Regione, offre un’analisi dettagliata basata sui dati ufficiali Istat e sulle Comunicazioni Obbligatorie, strumenti fondamentali per monitorare l’andamento dele le dinamiche del mercato del lavoro. Un’attenzione particolare è riservata alle imprese femminili, con l’obiettivo di esaminare il loro ruolo nel tessuto economico regionale e le sfide che affrontano.Una visione approfondita della situazione “L’obiettivo del focus – dichiara l’assessore al Lavoro e alla Formazione, Stefano Aguzzi – è quello di offrire una visione approfondita e aggiornata, utile per comprendere le tendenze in atto e orientare le politiche di intervento a sostegno del