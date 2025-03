Quotidiano.net - Maratona di film per l’8 marzo: i titoli consigliati

Una serata all’insegna del cinema? L’8può diventare l’occasione perfetta per unadicelebrando la forza, il coraggio e la determinazione delle donne attraverso pellicole indimenticabili che hanno segnato la storia del cinema. Che sia all’insegna delle confidenze fra amiche o solitaria, concediamoci una serata in cui non avere, per una volta, proprio nulla da fare: gambe incrociate, divano comodo e un momento esclusivamente nostro, da dedicare alle emozioni, con i fazzoletti a portata di mano. Ecco una selezione di, fra grandi classici e pellicole meno note: non saranno solo un modo per celebrare la Festa della Donna, ma anche per ricordare i diritti, le lotte e le difficili conquiste, i sogni, le speranze e la resilienza femminile, di cui questa giornata è divenuta simbolo.