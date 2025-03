Tvzap.it - Mara scomparsa, poco fa la tragica scoperta

Le analisi del DNA hanno confermato che i resti umani rinvenuti nei boschi della Val Susa appartengono aFavro, la donna di 51 anninella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024 dopo un turno di lavoro in pizzeria. La conferma è arrivata dai legali della famiglia, che hanno comunicato la notizia a Fanpage.it.Ritrovato il corpo diFavro"Martedì verrà disposto il conferimento dell'incarico al medico legale per analizzare i resti e stabilire le cause della morte" ha dichiarato l'avvocato Roberto Saraniti, aggiungendo che ora sarà necessario trovare il modo di informare la figlia della donna.