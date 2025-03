361magazine.com - Mara Favro, la conferma dal test del Dna: sue le ossa trovate nel dirupo

Lein Val di Susa sono di, laarriva dall’esame del Dna Sono diledai carabinieri e dai vigili del fuoco in Val di Susa, in provincia di Torino. Laè arrivata dall’esame del Dna. La donna, di 51 anni, era scomparsa nella notte tra il 7 e l’8 marzo di un anno fa.Due gli indagati per il suo assassinio: l’ex datore di lavoro Vincenzo Milione, e un ex collega, il pizzaiolo Cosimo Esposito. i due hanno sempre negato ogni coinvolgimento con la sparizione della donna.Nel frattempo si attende l’autopsia per accertare la causa della morte della 51enne. Sulle, intanto, ci sono segni di fratture multiple, che sono successive al decesso di. L’ipotesi investigativa è che il corpo dellasia stato gettato nelnella zona boschiva di Gravere (Torino), vicino ad un fiume, dopo la sua morte.