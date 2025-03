Thesocialpost.it - Mara Favro, il Dna conferma: sono sue le ossa trovate nel dirupo. La verità dall’autopsia

Le analisi del DNA hannoto che i resti ossei ritrovati in Val di Susa appartengono a, la donna di 51 anni scomparsa tra il 7 e l’8 marzo 2024. I resti, rinvenuti nei giorni scorsi in un’area isolata della valle,stati recuperati dai carabinieri e dai vigili del fuoco. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa ai due uomini attualmente indagati, Vincenzo Milione, ex datore di lavoro della donna, e Cosimo Esposito, un suo ex collega. Entrambi hanno sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda.Lepresentano segni di fratture multiple, che sarebbero avvenute dopo il decesso. Gli investigatori ipotizzano che il corpo pessere stato gettato in unin un’area boschiva di Gravere, nei pressi di un corso d’acqua.Ora che l’identificazione è certa, la procura di Torino ha disposto «accertamenti tecnici irripetibili, in particolare l’autopsia, sul cadavere didiretti ad accertare le cause della morte».