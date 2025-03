Fanpage.it - Mara Favro gettata nel fosso e caduta per 100 metri: l’ipotesi da confermare con esami irripetibili sui resti

Leggi su Fanpage.it

Gli accertamentisuidel cadavere disono in programma la prossima settimana dopo il conferimento dell’incarico da parte del pm al medico legale. Dovranno accertare la causa di morte della 51enne scomparsa nel marzo 2024 dopo un turno in pizzeria in Val di Susa.