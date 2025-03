Sport.quotidiano.net - Mantova sul podio del tifo. Brescia, fuga dallo stadio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Passione, orgoglio e fedeltà. Gli Ultras delcelebrano i 50 anni della Curva Te e non ci poteva essere momento migliore per farlo: non tanto per la classifica, con i virgiliani quart’ultimi e in piena zona playout ma per i dati che emergono dalle classifiche del, e che si basano sul rapporto spettatori/abitanti. In questa speciale graduatoria ilsi trova al terzo posto dietro il Frosinone del presidente Stirpe (media di 10.000 persone alloper ogni partita, a fronte di soli quarantamila abitanti) e del Cittadella (secondo). In pratica la squadra guidata da mister Possanzini comunque riesce a portare allo“Martelli“ una media di 8 mila. Un numero importante considerato che si è di fronte ad una città che conta appena 50mila abitanti. Vero che nella classifica generale, quella senza parametri, ilè quindicesimo con 109.