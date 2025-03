Sport.quotidiano.net - Mantova, contro la Juve Stabia ripartire è un obbligo

– Ildeve uscire dal tunnel della crisi. Dopo un girone di andata che aveva fatto sorgere ai più il dolce sogno di conquistare un posto nei play off, il motore della formazione virgiliana si è ingolfato e la squadra di Possanzini non solo ha perso la brillantezza di inizio stagione, ma, soprattutto, ha smarrito la strada che porta alla vittoria. Una frenata davvero brusca, che ha fatto finire la matricola biancorossa in piena zona play out e che ora richiede un’inversione di tendenza nel match casalingo con un’altra formazione appena salita dalla C come la. Le Vespe sono riuscite ad entrare in zona play off, ma sono reduci da due sconfitte che ne hanno rallentato la corsa. Per questo i gialloblù si apprestano a giocare al “Martelli” ben determinati a fare risultato, un obiettivo che, però, Burrai e compagni non possono assolutamente permettere.