Mandorlini esalta Bastoni | Tra i migliori al mondo Risolve un problema all’Inter!

Andreaha elogiato Alessandro, difensore dell’Inter da lui reputato come uno deialnel suo ruolo.IL PUNTO – Andreaha rilasciato un’intervista a TuttoSport, trattando anche della crescita di Alessandro. Il difensore nerazzurro, che ha dimostrato di poter disputare prestazioni di primario livello anche nella posizione di esterno sinistro, viene da luito grazie alla presenza di determinate caratteristiche: «Penso che sia uno dei difensori più forti a livello mondiale. Sa giocare largo, più stretto, attaccare il gioco, ha davvero un bel piede. Ritengo che non sia stata una sorpresa la sua prestazione col Feyenoord nel ruolo di esterno sinistro (per la prima volta, ndr.). Lo considero il ‘giocatore universale’ dell’Inter».