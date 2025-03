Reggiotoday.it - Maltempo, un altro giorno di allerta gialla a Reggio Calabria: rischio temporali e vento

Leggi su Reggiotoday.it

Nuvole e piogge faranno da corollario alla Giornata internazione della donna. Anche per l'8 marzo, ae in provincia, non cessa l'. La Protezione civile regionale ha diramato, infatti, un nuovo bollettino di criticità idrogeologica-idraulica evalido fino.