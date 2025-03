Ilrestodelcarlino.it - Maltempo in Emilia Romagna dopo la tregua mite: i giorni peggiori e le zone più colpite

Bologna, 7 marzo 2025 -lae soleggiata degli ultimie del prossimo weekend, con temperature quasi primaverili, è pronto a tornare ilin, come anche in altre regioni della penisola, da Nord a Sud. Complice un ciclone franco-iberico che porterà diversidi piogge, a partire da lunedì e per gran parte della settimana. Vediamo allora che cosa ci riserva il meteo più in dettaglio, secondo le previsioni e le tendenze elaborate da Arpae (agenzia prevenzione ambiente energia). Tendenza meteo inin: iL’anticiclone batte in ritirata ma risparmia il weekend Meteo di lunedì 10 marzopiù intenso da martedì 11 marzo Mercoledì 12 marzo calo termico più sensibile Tendenza meteo inAvremo condizioni di moderata instabilità su tutta la regione con flussi perturbati che determineranno cielo nuvoloso associato a precipitazioni sparse.