Oasport.it - MAGICO CAMPIONE! Dominik Paris mette in fila gli svizzeri e torna alla vittoria a Kvitfjell a 35 anni!

Leggi su Oasport.it

Il ritorno del grandesi dimostra un eterno fuoriclasse e a 35risul gradino più alto del podio nella discesa di. Si tratta della quintain carriera nella località norvegese, la quarta in discesa su una delle piste più amate dall’altoatesino insieme a Bormio e Kitzbuehel.non vinceva in Coppa del Mondo dal dicembre 2023, quando si impose nella discesa della Val Gardena e quella di oggi è la diciannovesima affermazione nella specialità, la numero 23 in totale in Coppa del Mondo (a -1 da Gustavo Thoeni).Una prestazione eccezionale quella di, che ha saputorsi dietro tutto lo squadrone svizzero, con gli elvetici finora dominatori della velocità in questa stagione. Perfetto in alto, poi ancheTommy, scatenando poi i cavalli nel tratto finale, dove ha toccato la velocità massima.