Sport.quotidiano.net - Maceratese, il rush finale: "Ci sarà da combattere"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Si va verso undi stagione in cui cidafino all’ultima giornata". Federico Gagliardini, portiere della, getta lo sguardo avanti senza perdere di vista l’attualità e il presente è la gara di domenica a Montefano. "Ci attende un avversario organizzato e con buone individualità, che ha avuto tempo per lavorare con il nuovo tecnico". Lanon cambia registro. "Abbiamo una identità ben precisa nel gioco e dobbiamo puntare su quello, indipendentemente dall’avversario che avremo di fronte. Dobbiamo essere concentrati cercando di aumentare il livello, migliorando di volta in volta le scelte e l’interpretazione". Alla guida del Montefano c’è Peppino Amadio che ha allenato anche la. "Mi aspetto da parte loro una gara intensa in cui metteranno sul piatto organizzazione e attenzione".