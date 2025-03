Maccarese il mondo incantato delle api

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, Ilapi, un universo parallelo al nostro, nel quale, piccolissime e deliziose creature si muovono, comunicano, si riproducono e vivono in maniera silenziosa ma potente. Le api sono instancabili lavoratrici, essenziali per la sopravvivenza dell’uomo, un minuscolo ma decisivo ingranaggio nel complesso meccanismo della vita. Le nostre azioni, che spesso ci illudiamo essere prive di conseguenze, stravolgono in realtà l’ecosistema di cui dovremmo essere spettatori innocui e nel quale, invece, avanziamo inesorabili, alterando equilibri e circostanze. A causa del disordine ambientale, innescato dalle nostre abitudini prepotenti, le api si trovano spaesate a vagare di fiore in fiore; la sfida per la sopravvivenza si complica a causa della distruzione del loro habitat naturale, un evento del quale l’uomo si è reso protagonista, anche se da qualche anno pare che si siano profuse una sensibilità e un’attenzione maggiore nei confronti del pianeta.