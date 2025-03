Lanazione.it - Lutto a Empoli, è morto Renzo Busoni. Gli amici: “Eri il nostro Capitano”

Leggi su Lanazione.it

, 6 marzo 2025 - È, il consulente finanziario con la passione per lo sport. Il 63enne originario di Pontorme era ricoverato in ospedale, al San Giuseppe, dopo il malore che lo aveva colto sabato durante un'uscita in bici con glisul Montalbano. Tra i fondatori del gruppo sportivo Gumasio asd, nato negli anni Novanta, aveva fatto dell'amore per la bicicletta più di una passione, dilettandosi anche in altre attività sportive dal trekking al podismo. La città intera si stringe attorno alla moglie e ai due figli. "- scrivono gli- eri un essere speciale, eri il". Cordoglio anche da parte del sindaco Alessio Mantellassi. L'ultimo saluto sabato alle 15 nella chiesa di Serravalle.