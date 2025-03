Ilrestodelcarlino.it - L'unico Ferro da Stiro che si ripone in valigia: Imetec Nuvola costa solo 28€ e ti segue ovunque!

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Viaggio di lavoro all'orizzonte e paura di indossare camicie stropicciate? Niente paura: con soli 28,99€ su Amazon puoi acquistare2.0, l'dada viaggio a vapore con manico pieghevole e custodia inclusa! Piccolo e compatto ma al contempo potente, questodadiventerà il miglior amico del lavoratore che è sempre in viaggio, ma non. Immagina di salire sulla nave della crociera dei tuoi sogni, e portare il tuo abito lungo più bello. con questodaportatile, puoi ravvivarlo prima della serata di gala. Acquista ildapieghevole in sconto Pratico, piccolo, potente: insomma, praticamente perfetto Non lasciarti ingannare dalle dimensioni compatte: con i suoi 1000 Watt di potenza e un colpo vapore da 80 g, questoelimina pieghe e grinze in un lampo, anche nei tessuti più ostinati.