Lukaku torna a parlare dell’Inter | Mai odiato i nerazzurri Lautaro non l’ho più sentito

Romeluchiarisce ogni dubbio: “Io non ho mail’Inter, mai. Se qualcuno ha parlato, soprattutto in quel periodo, quel qualcuno non ero io”. L’attaccante belga ribadisce il rispetto per il club nerazzurro, pur ammettendo che i rapporti con alcuni ex compagni si siano raffreddati. Un esempio su tutti èMartinez, checonsidera “un ottimo giocatore e un ottimo ragazzo”, ma con cui non è più in contatto., Conte e l’evoluzione da attaccanteNell’intervista rilasciata al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni,racconta il suo legame con Antonio Conte, l’allenatore che ha rivoluzionato il suo modo di giocare. “Odiavo giocare spalle alla porta”, confessa, ma Conte gli ha imposto di migliorare: “Se non migliori questo aspetto, non puoi giocare con me”.