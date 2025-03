Internews24.com - Lukaku si racconta: «Inter? Mai odiata, ecco cos’è successo. Sullo scudetto vi svelo le rivali del Napoli, a Lautaro dico…»

di RedazioneRomelusenza veli,cosa dice l’attaccante delsul suo passato all’, loMartinez e tanto altro ancoraRomeluè il protagonista di una lungavista apparsa questa mattina sul Corriere dello Sport. L’ex– oggi al– si è espresso così,alcuni estratti salienti del suovento: CRITICHE SUL PESO – «In Inghilterra avevano una percezione sbagliata. Per loro ero lazy, pigro. E io non ho mai reagito agli attacchi, alle critiche. Parlo pochissimo, lascio fare. Sono uno che fa il suo lavoro e poi va a casa dai figli. In Italia il giudizio si è capovolto di 180 gradi. Io un lavoratore».FISICO DIVERSO ALL’– «Ora sono meglio di allora. All’ero centouno chili, qui anovantanove. Ma il mio peso forma è centodue.