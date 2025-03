Napolipiu.com - Lukaku si racconta: il passato all’Inter, il presente a Napoli e il futuro con la nazionale

si: il, ile ilcon la">In una lunga intervista rilasciata a Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, Romeluha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, soffermandosi sul suo rapporto con alcuni allenatori, le difficoltà affrontate nelle ultime sessioni di mercato e la sua esperienza a.Il rapporto con Conte e l’evoluzione del suo giocoUno degli aspetti più interessanti dell’intervista riguarda il cambiamento nel suo stile di gioco.ha ammesso di aver inizialmente odiato giocare spalle alla porta, ma di aver trasformato questa debolezza in un punto di forza grazie ad Antonio Conte: «Al Chelsea, Conte fu chiaro con me: “Se non migliori questo aspetto, non puoi giocare con me”. Mi ha costretto a lavorarci e oggi è una delle mie qualità migliori».