Internews24.com - Lukaku, l’ex Inter svela il retroscena su Lautaro: «Ecco su cosa ha lavorato». Poi risponde così alla domanda sui rapporti

di Redazione Romelu Lukaku è tornato a parlare di Lautaro Martinez, elogia e parla sul bomber nerazzurro, attenzione sul rapporto attuale Romelu Lukaku – nel corso della lunga intervista apparsa questa mattina sul Corriere dello Sport – E' tornato anche sulla sua esperienza all'Inter. Il bomber oggi al Napoli si è espresso anche sul rapporto con Lautaro Martinez. Ecco alcuni estratti salienti del suo intervento: RAPPORTO AMORE E ODIO – «Io non ho mai odiato l'Inter, mai. Se qualcuno ha parlato, soprattutto in quel periodo, quel qualcuno non ero io». LAUTARO – «Se l'ho più sentito? No». E' ORGOGLIOSO – «È un ottimo giocatore e un ottimo ragazzo, merita tutto ciò che di bello gli sta capitando. Ha lavorato tanto per questo. Per il campionato uno come lui è prezioso, più i giocatori sono forti e più è prestigiosa la Serie A» NAPOLI IN LOTTA SCUDETTO CON INTER – «E con l'Atalanta e la Juve, che è a meno sei»