Lukaku | Lautaro Martinez mai più sentito! Io non odio l’Inter

ritorna a parlare die di quell’estate burrascosa al. Poi si esprime anche sulla lotta per lo scudetto.FISICO – Romelualla domanda sul suo stato fisico tra quello di oggi e quello avuto alparla così: «Ora sono meglio di allora. Alero centouno chili, qui a Napoli novantanove. Ma il mio peso forma è centodue. Novantanove, e non so perché».parla dell’estate burrascosa cone del rapporto conINTER – Poirisponde al rapporto con il club nerazzurro, dopo l’ormai noto voltagabbana nell’estate del 2023: «Io non ho mai odiato, mai. Se qualcuno ha parlato, soprattutto in quel periodo, quel qualcuno non ero io».rivela di non aver mai piùil Toro e spende su di lui queste parole: «Vi siete sentiti? No.