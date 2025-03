Rompipallone.it - Lukaku lancia un messaggio al Napoli: “Ecco dove giocherò”

Romelusi è raccontato nel corso di una lunga intervista:le parole dell’attaccante belga sule su Antonio Conte.Romeluè sicuramente uno dei protagonisti di questa prima metà di stagione del. Arrivato in estate dopo una lunga trattativa con il Chelsea, l’attaccante belga ha già realizzato nove reti e fornito sei assist, decisivi per trascinare la squadra di Antonio Conte in alto in classifica.In una lunga intervista sulle pagine del Corriere dello Sport,si è raccontato tra fra passato, presente e futuro: dall’importanza di Antonio Conte nella sua carriera all’amore per, fino al ricordo del suo addio all’Inter e del rapporto ormai freddo con Lautaro Martinwz.e l’amore per: “L’energia che la gente trasmette è incredibile”Romelusi è raccontato sulle pagine del Corriere dello Sport.