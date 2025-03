Calciomercato.it - Lukaku a ruota libera, dall’Inter a Conte e il futuro: “Ho visto cose che mai avrei pensato”

Lunga intervista all’attaccante belga del Napoli, che torna su diversi argomenti tra cui quale sarà la sua ultima squadra della carrieraRomelusi racconta. Il centravanti belga è ripartito in estate dal Napoli dopo l’ennesima stagione in prestito alla Roma, con luci e ombre ma senza la qualificazione in Champions League che poteva permettere ai giallorossi di provare a confermarlo. Poi sulla panchina del Napoli è arrivato Antonioe anche per lui si sono così spalancate le porte di Castelvolturno.Romelu(LaPresse) – calciomercato.itBig Rom ha incontrato qualche critica soprattutto all’inizio della stagione, dove aveva sicuramente bisogno di rimettersi in condizione dopo settimane e settimane di preparazione individuale al Chelsea, oltre a un arrivo tardivo a Napoli. Fino ad ora 9 gol e 7 assist in 25 partite, non un bottino esaltante a livello realizzativo ma un lavoro importante per gli azzurri.