Sololaroma.it - Lukaku: “A Roma Mourinho non aveva una squadra top, ha avuto problemi con qualcuno”

Leggi su Sololaroma.it

Lagode in questo periodo, c’è poco da dire, e non potrebbe essere altrimenti visto l’andamento tra campionato ed Europa League. La vittoria sull’Athletic Club è fondamentale in vista del ritorno, con tanti giocatori saliti nuovamente in cattedra, da Saelemaekers e Shomurodov dalla panchina ad un super Angelino, per il quale abbiamo finito gli aggettivi. Torna a deludere Dovbyk, colui che quest’estate era chiamato a raccogliere la non semplice eredità lasciata da Romelu, tornato al Chelsea dal prestito e poi girato al nuovo Napoli di Conte.In una lunga intervista al Corriere dello Sport, il belga ha concesso un commento anche sui tempi in giallorosso, con esplicito riferimento al suo ex allenatore: “tra me e lui? Assolutamente no. José è un vincente, l’hoprima a Manchester e poi nella capitale.