Luisa Corna: "In tv non mi sentivo più a mio agio. Mio marito è 15 anni più giovane, ignoro i luoghi comuni"

si racconta: “In tv non mipiù a mio”Protagonista del San Marino Song Contest, in programma nella serata di sabato 8 marzo, la cantanterivela perché ha abbandonato il ruolo di conduttrice per dedicarsi completamente alla musica.Intervistata dal Corriere della Sera, l’interprete spiega perché ha deciso di partecipare alla manifestazione canora: “In Italia oggi non ci sono tante casse di risonanza per far ascoltare la propria musica, ad eccezione del Festival di Sanremo. Con il mio produttore abbiamo provato a mandare al San Marino Song Contest la candidatura. Quando è arrivata la bella notizia dell’accettazione alla finale ho iniziato a prepararmi”.“La mia aspettativa è quella di fare una bella esperienza e di fare arrivare il mio brano. Non c’è rivalità.