Luigi Bisignani a TPI | Vi spiego cosa sta succedendo dentro i Servizi Segreti

Dal caso Paragon all’esposto del Dis contro il procuratore Lo Voi: secondo lei è in atto uno scontro tra poteri dello Stato?«Sì, almeno di una parte. Altrimenti non si sventola la Costituzione all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Però ciò è il frutto di una grande confusione e di una scarsa collaborazione tra pezzi importanti dello Stato. Bisogna augurare che i toni si abbassino il prima possibile. Il sottosegretario Mantovano si sta adoperando in questo senso, così come il Prefetto Rizzi il quale ha sostituito l’ambasciatrice Belloni al Dis». Spesso si parla di Deep State: di chesi tratta esattamente e secondo il suo parere chi detiene il potere realmente in Italia?«La Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica, la Ragioneria Generale dello Stato, luoghi dei quali si parla poco ma che rappresentano, più degli altri, il cosiddetto “Deep State”.