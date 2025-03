Liberoquotidiano.it - L'Ue detta cinque condizioni per trattare con i russi. Ma Meloni ha molti dubbi

«Se non avessimo sostenuto l'Ucraina adesso non parleremmo di pace». E la migliore garanzia che si può dare ora a Kiev è «estendere l'articolo 5 della Nato», quello che farebbe scattare l'intervento degli alleati in caso di aggressione russa. A fianco degli americani, quindi. «Sarebbe una soluzione duratura». Giorgialo ha detto ai suoi colleghi e lo ripete ai giornalisti in tarda serata, a margine del vertice straordinario dei Ventisette che si è tenuto a Bruxelles. Non è la sola a pensarla così. L'Unione è ancora dalla parte di Volodymyr Zelesky, pure ieri ospite del Consiglio Ue, e si prepara a supportare l'Ucraina, anche militarmente, finché sarà necessario. È quello che afferma la dichiarazione finale del summit, in cui si elencano lenecessarie perla pace: niente negoziati sull'Ucraina senza l'Ucraina; niente negoziati senza l'Europa; tregua o cessate il fuoco solo come avvio di un accordo di pace globale; «solide e credibili» garanzie di sicurezza per l'Ucraina, in grado di scoraggiare future aggressioni russe; rispetto dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina.