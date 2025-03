Lortica.it - Luca Del Tura – “Il tradimento e la Cozza Nera”

Il ritorno dida Ambra, dove si era recato per fabbricare zoccoli per una famiglia di contadini, era dovuto alla necessità di rifornirsi di sementi. Tuttavia, trovando Luigino, il ricco e nobile Bacci, assorto nella contemplazione della bella modella Margherita (detta Tita) Bonci tra le colonne marmoree, decise di cambiare vita e si arruolò nelle milizie mercenarie dell’epoca.Dopo un lungo periodo di guerre tra le città-stato e i conflitti interni tra famiglie potenti, gli scontri si ampliarono fino a coinvolgere intere dinastie. La contesa tra Beatrice d’Este e Isabella d’Aragona per il Ducato di Milano accese ulteriormente gli animi, mettendo in gioco Ludovico Sforza, marito della prima, e Alfonso di Aragona, padre della seconda. In questo clima ostile, nel 1494, Carlo VIII di Francia marciò sull’Italia per rivendicare la successione al Regno di Napoli, ma una lega tra Venezia, Milano, Spagna, Inghilterra e Massimiliano d’Asburgo riuscì a respingerlo prima in Piemonte e poi oltre le Alpi.