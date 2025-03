Ilgiorno.it - Luca Colnaghi, chi è il ciclista lecchese 26enne aggredito in strada mentre si allenava

Un’aggressione in piena regola quella che ha vissuto ilsisulle strade di casa, tra Lierna e Varenna sulla sponda del Lago di Lecco, dove è venuto a contatto con dei criminali che lo hanno attaccato senza alcuna ragione.di Mandello del Lario, classe 1999,viene da una dinastia di corridori. Dal padre Fabio ai fratelli gemelli Andrea (anche luinella massima categoria, in forza al Team Continental Karcag Cycling ÉPKAR, ndr) e Davide che ha smesso un paio di anni fa.si è diplomato in Telecomunicazioni alla scuola «Marco Polo« di Colico. Ha iniziato a correre a 7 anni per l'Unione Ciclistica Costamasnaga, poi indossando i colori del Gruppo Sportivo Alzate Brianza, del Velo Club Sovico, della Società Biringhello di Rho, della Sangemini MG.