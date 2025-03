Metropolitanmagazine.it - LoveShackFancy entra nel mondo della bellezza: in arrivo tre fragranze dallo stile vintage e romantico

Dopo dieci anni di successi nella moda,espande il suo universo e si lancia nel settore beauty con il debuttosua prima linea di profumi. Il brand, famoso per il suoiper-e dal sapore, ha scelto di celebrare il decimo anniversario con il lancio di treesclusive, disponibili dal 6 settembre su Sephora.com, sul sito ufficiale e nei negozi. La vendita nei punti vendita Sephora inizierà invece il 15 settembre.: arriva un trio di profumi che racchiude l’anima del brandI tre profumi – Forever in Love, Moondance e Bohème – sono un omaggio all’universo floreale che ha sempre caratterizzato l’identità del marchio. Ogni fragranza è stata sviluppata da celebri maestri profumieri: Honorine Blanc e Frank Voelkl di Firmenich, insieme a Yves Cassar di IFF, hanno lavorato per trasformare l’essenza diin un’esperienza olfattiva unica.