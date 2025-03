Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 7 marzo 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 7– con la soap turca, Get. Nellaodierna si avvicina il compleanno di Ozan ed Esra decide di organizzare una festa a sorpresa per il marito. Non riuscendo a fare tutto da sola, si fa aiutare da Efe cercando di mantenere tutto nel massimo segreto. Purtroppo, tra un imprevisto e l’altro Ozan inizia a sospettare qualcosa ma, non immaginando che tutto è dovuto all’organizzazione della festa, inizia a farsi domande sulla moglie. Ecco ilcon l’ottantacinquesimo episodio.