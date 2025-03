Anteprima24.it - Lotto e 10eLotto: la fortuna bacia la Campania

Tempo di lettura: 2 minuti10e: intris da quasi 25mila europrotagonista con il 10e. Nell’ultima estrazione si festeggia incon una tripletta: a Caianello (CE) in via Montano e Ascea (SA) nella Contrada Stampella realizzati due 6 Oro rispettivamente da 9.375 euro e 7.500 euro. Chiude il conto regionale il 4 Oro da 6mila euro indovinato a Cancello e Arnone, in provincia di Caserta, in via Provinciale per Cappella Reale. L’ultimo concorso del 10eha distribuito premi per 24,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 751 milioni di euro dall’inizio del 2025.: invinti oltre 70 mila euroNell’ultimo concorso deldi giovedì 6 marzo lalaregalando una vincita complessiva, tra i premi più alti, di 71.