Biccy.it - Lory Del Santo verso The Couple, il suo tentennamento: “Cosa mi hanno chiesto”

Delè stata davvero contattata da The. Il suo nome, fatto in anteprima da TvBlog, è stato confermato anche dalla diretta interessata su Rai2 da Monica Setta all’interno della sua ospitata a Generazione Z. (Monica che fa promo a un reality Mediaset, vera icona).Come anticipato da ANSA,Delda Monica Setta avrebbe dichiarato di essere stata contattata per partecipare al nuovo reality di Ilary Blasi a una condizione: in coppia con Marco Cuculo. Quest’ultimo, però tentennerebbe a tornare in video di nuovo al suo fianco. “Per andare a Thedovrei cambiare fidanzato perché Marco non è tanto favorevole. Ci sto pensando, ma ogni volta che dico a Marco di fare insieme tv, lui si dimostra perplesso. Dovrei trovare qualcun altro con cui entrare in coppia“.QualoraDelaccettasse di partecipare a Thesarebbe il suo sesto reality show dopo L’Isola dei Famosi (2005); La Fattoria (2009); Pechino Express (2016); Grande Fratello Vip (2018) e di nuovo L’Isola dei Famosi (2022).